Роскомнадзор отчитался о «штатном» замедлении твиттера

Роскомнадзор не зафиксировал инцидентов, связанных с замедлением доступа к соцсети Twitter. Оно прошло штатно, отчитались в ведомстве 11 марта.

В рамках централизованного управления замедление интернет-сервиса Twitter обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов РФ. Замедление распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения в социальной сети доставляются без ограничений.

Утром 10 марта Роскомнадзор объявил о начале замедления работы Twitter в России. Ведомство обосновало свои действия тем, что с 2017 года соцсеть не удалила более трех тысяч сообщений, содержащих незаконную информацию.

На фоне этих сообщений в России произошел крупный сбой у провайдера «Ростелеком», а также перестали открываться многие государственные интернет-ресурсы, в том числе сайты Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации и самого Роскомнадзора. В РКН подчеркивали, что эти сбои никак не связаны с замедлением работы Twitter.