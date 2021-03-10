Водителя автомобиля, наехавшего на полицейского на акции протеста в Москве, приговорили к условному сроку

Пресненский суд Москвы приговорил Александра Мучаева, который наехал на автомобиле на сотрудника полиции во время акции протеста 23 января, к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщает «Интерфакс».

Мучаев обвинялся в насилии к представителю власти (ч.1 ст .318 УК РФ). Подсудимый признал вину и дело рассматривали в особом порядке.

Гособвинение просило назначить реальное наказание — 1,5 года в колонии общего режима.

Против Мучаева был подан и гражданский иск — о возмещении вреда потерпевшему полицейскому в размере 100 тысяч рублей. Выплата была произведена в полном объеме, и производство по гражданскому иску суд прекратил.

Дело Александра Мучаева — первое из возбужденных в Москве после акции 23 января, по которому суд вынес приговор. В других регионах по делам, появившимся после этой протестной акции, приговоры уже выносились.

СМИ сообщали, что в автомобиле, которым управлял Мучаев, во время наезда на полицейского, произошедшего в районе Арбат, находились активистки Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн. Однако Алехину и Штейн задержали 23 января около Большого театра — в нескольких километрах от того места, где был совершен наезд на полицейского. С делом Мучаева их никак не связали, а составили протокол об организации несанкционированной акции.

23 января в Москве и других городах России проходили акции с требованием освободить Алексея Навального, задержанного после возвращения из Берлина. Следующие акции состоялись 31 января, 2 и 14 февраля. По данным правозащитников, в связи с протестами по всей стране задержали более 10 тысяч человек, было возбуждено не менее 40 уголовных дел.