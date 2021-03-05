Во Владимире участнику акции 23 января дали три года за нападение на силовика. Это первый реальный срок из-за зимних протестов в поддержку Навального

Суд во Владимире приговорил к трем годам колонии жителя города Радужный Владимирской области Виталия Тимофеенко, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на акции 23 января. Об этом сообщил «МБХ медиа» адвокат Анатолий Шувалов. Он добавил, что будет обжаловать приговор.

Тимофеенко признали виновным в применении опасного насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК). По версии следствия, 23 января во время акции в поддержку Алексея Навального мужчина распылил газовый баллончик в лицо сотруднику полиции. Тот получил химический ожог глаз, на восстановление ушло три недели.

Как пишет «МБХ медиа», это второй приговор по уголовным делам после зимних акций в поддержку Навального, о котором стало известно, и первый, в рамках которого назначен реальный срок лишения свободы. Ранее житель Костромы был осужден за применение насилия к полицейскому на акции 23 января, но он получил полтора года .

23 января прошла первая из серии акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Следующие акции состоялись 31 января, 2 и 14 февраля. По данным правозащитников, в связи с протестами по всей стране задержали более 10 тысяч человек, было возбуждено не менее 40 уголовных дел.

Акции были связаны с задержанием Алексея Навального сразу после его возвращения из Германии 17 января. В феврале суд признал Навального виновным в нарушении обязанностей условного осужденного по и заменил ему условный срок на реальный. Политик получил 2,5 года колонии.