«ОВД-Инфо»: в России вынесли первый приговор из-за зимних акций в поддержу Навального

26-летнего жителя Костромы приговорили к полутора годам принудительных работ по делу о применении насилия к полицейскому на акции протеста 23 января. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

По информации пресс-службы, обвиняемый был участником акции 23 января и пытался предотвратить задержание другого человека. Он сорвал с сотрудника полиции форменный головной убор и ударил его ногой «в область ягодицы». Обвиняемый признал вину, его дело рассмотрели в особом порядке. Он будет отбывать наказание в специализированном исправительном центре с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

«ОВД-Инфо» предполагает, что подсудимый — это житель Костромы Алексей Виноградов, который с 27 января находился под домашним арестом по делу о применении насилия к представителю власти на акции 23 января.

«ОВД-Инфо» отмечает, что это первый известный приговор по уголовному делу в связи с зимними акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

23 января прошла первая из серии акций в поддержку Алексея Навального, которого задержали после возвращения из Германии. Также акции за Навального состоялись 31 января, 2 и 14 февраля. По данным правозащитников, в связи с протестами по всей стране задержали около 11 тысяч человек, было возбуждено не менее 40 уголовных дел.