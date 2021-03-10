Компания Twitter прокомментировала решение Роскомнадзора ограничить работу соцсети в России из-за неудаления запрещенной информации.
[Мы] глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете. Нам известно, что работа твиттера решительно и без разбора замедляется в России из-за опасений по поводу удаления контента.
10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера в России. Ограничения затронули фото- и видеоконтент, но не передачу текстовых сообщений. Роскомнадзор обосновал свои действия тем, что с 2017 года компания не удалила более трех тысяч сообщений, содержащих незаконную информацию. В ведомстве пригрозили, что могут полностью заблокировать твиттер до тех пор, пока соцсеть не удалит весь противоправный контент.