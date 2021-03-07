Луиза Розова, которую в СМИ называют третьей дочерью Владимира Путина, выступила вечером 6 марта с диджейским сетом в московском баре «Ровесник». Видео из клуба опубликовали «Открытые медиа» и «Дождь».

Выступление Розовой анонсировалось накануне в инстаграме бара: «Девушка-загадка приедет к нам из северной столицы, чтобы отыграть свой первый диджей-сет. Ждём всех любителей Бейонсе, Рианны, фенси лайфстайла и коктейлей с блестками».

Вход на мероприятие был свободным. По свидетельству очевидцев, клуб был заполнен полностью, а очередь перед ним в Малом Гнездниковском переулке растянулась на сотни метров.

По сведениям корреспондента «Открытых медиа», присутствовавшего на вечеринке, Розову сопровождали охранники. Они оттеснили журналиста, когда он попытался подойти к диджейскому пульту. Участник Pussy Riot Александр Софеев утверждает, что во время выступления Розовой клуб был оцеплен сотрудниками Центра «Э».

Журналисты Sota.Vision сообщают, что Розова приехала в клуб на автомобиле с правительственным номером. Двух корреспондентов издания, снимавших выступление Розовой, охрана под различными предлогами вывела из клуба.

Сама Луиза Розова после вечеринки написала в сторис, тегнув аккаунт бара «Ровесник»: «спасибо за такой дружежелюбный приём! всем советую это место!» (орфография и пунктуация сохранены). Также она поблагодарила сервис «Яндекс Go» за «такси комфорт+ до бара и обратно».

В ноябре 2020 года издание «Проект» выпустило расследование о миноритарном акционере банка «Россия» Светлане Кривоногих. В нем утверждалось, что свое состояние она получила благодаря близкому знакомству с президентом России Владимиром Путиным. Также в материале говорилось, что у Кривоногих есть дочка, которая «феноменально похожа на президента России». В Кремле расследование назвали «провокационной желтизной».