Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы инициировали процесс исключения из комиссии правозащитницы Марины Литвинович. Об этом она сама сообщила в телеграме.

По словам правозащитницы, исключить ее предложил один из членов ОНК Москвы (его имя не уточняется). Он счел, что Литвинович нарушила закон об ОНК, разгласив в интервью «Дождю» данные следствия, которое велось в отношении соратницы оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь.

В конце декабря 2020 года я посещала арестованную Соболь в ИВС на Петровке, где она мне рассказала о том, что ее допрашивали ночью, о том, что у нее была очная ставка и что у нее изъята обувь и защитная маска (по делу о «проникновении» в жилище Кудрявцева, которого Навальный считает одним из своих отравителей).

Литвинович пояснила «Дождю», что членам ОНК запрещено разглашать данные следствия. Но правозащитница не считает, что разглашала их. «Я информировала граждан о том, что происходит в деле Любовь Соболь. Моя работа как члена ОНК в этом и заключается», — заявила Литвинович.

Ее исключение из ОНК Москвы поддержали 22 члена комиссии (больше половины), семь проголосовали против, три воздержались. Окончательное решение должен принять совет Общественной палаты России. «Я поборюсь, буду доказывать, что закон о ОНК я не нарушала и данных следствия не разглашала», — сказала Литвинович «Новой газете».

Любовь Соболь обвинили в нарушении неприкосновенности жилища после того, как 21 декабря — в день публикации телефонного разговора Алексея Навального с Константином Кудрявцевым — она приехала к дому Кудрявцева и попыталась с ним поговорить. В беседе с Навальным Кудрявцев фактически подтвердил, что политика пытались отравить боевым ядом из группы «Новичок».

По версии следствия, Соболь 21 декабря «незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора» проникла в квартиру пожилой женщины, обошла все помещения, «снимая свои противоправные действия на телефон», а затем скрылась с места происшествия. Дело возбуждено по заявлению тещи Кудрявцева Галины Субботиной. 10 марта его начнет рассматривать суд.

Помимо дела о незаконном проникновении в жилище на Соболь заведено уголовное дело о нарушении санитарных норм на московском митинге в поддержку Навального 23 января. Соболь находится под домашним арестом.