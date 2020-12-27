Любовь Соболь отпустили из изолятора. Ей предъявили обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вышла из изолятора, сообщает «Дождь».

Соболь предъявили обвинение по делу о незаконном проникновении в жилище, рассказала она в эфире телеканала.

«Везде у них [в документах] путаются показания, много несостыковок. Один свидетель дает показания, и видно, что они написаны рукой следователя, потом на очной ставке он дает уже совершенно другие показания», — сообщила Соболь.

С ней провели 12 следственных действий, в том числе шесть допросов.

Соболь задержали 25 декабря на 48 часов в статусе подозреваемой. Дело завели после того, как Соболь 21 декабря приезжала к дому, где живет предполагаемый участник покушения на политика Алексея Навального Константин Кудрявцев.

Соболь рассказывала, что звонила в дверь квартиры Кудрявцева, но ей не открыли. Из соседней квартиры вышла Галина Субботина — теща Кудрявцева. Как утверждает СК, Соболь «оттолкнула женщину» и «ворвалась» в квартиру.