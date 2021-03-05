Суд над Любовью Соболь по делу о проникновении в квартиру предполагаемого отравителя Навального назначили на 10 марта

Рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудницы Любови Соболь, обвиняемой в нарушении неприкосновенности жилища, пройдет 10 марта в 10:00 на выездном заседании в Перовском суде Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Соболь предъявили обвинение по части 2 статьи 139 УК (наказывается штрафом до 200 тысяч рублей, исправительными или принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет) после того, как 21 декабря она пришла к дому сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — этот человек в телефонной беседе с Алексеем Навальным фактически подтвердил, что политика пытались отравить боевым ядом из группы «Новичок».

По версии следствия, Соболь 21 декабря «незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора» проникла в квартиру пожилой женщины, обошла все помещения, «снимая свои противоправные действия на телефон», а затем скрылась с места происшествия. Дело возбуждено по заявлению Галины Субботиной — это теща Кудрявцева.

В ФБК говорили, что Соболь не входила в квартиру, а только звонила в дверь. При этом сама она в стриме 21 декабря сообщила, что ей «удалось зайти в соседнюю [с квартирой Кудрявцева] квартиру с доставщиком пиццы». Семье Кудрявцева принадлежат две соседние квартиры в доме на Суздальской улице в Москве.

Любовь Соболь собирается участвовать в выборах в Госдуму, которые должны пройти в сентябре 2021 года.

Помимо дела о незаконном проникновении в жилище на нее заведено уголовное дело о нарушении санитарных норм на московском митинге в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года. Соболь находится под домашним арестом.