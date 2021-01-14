Глава предвыборного штаба Соболь нашла в телефоне «жучок». Она заметила его после задержания у дома возможного отравителя Навального

Навальный LIVE / YouTube

Начальник избирательного штаба на выборах в Госдуму Ольга Ключникова после административного ареста обнаружила в своем айфоне прослушивающее устройство. Об этом Соболь сообщила в видео, опубликованном в ютьюб-канале «Навальный Live».

21 декабря Ключникову задержали у дома предполагаемого сотрудника ФСБ России , вероятного участника отравления Алексея Навального. Вместе с ней также задержали оператора «Навальный Live» Акима Керимова. Обоих обвинили в неповиновении полиции, они провели под арестом по семь суток.

После выхода из спецприемника Керимов не смог получить свой телефон, в то же время Ключниковой телефон вернули, рассказала Соболь. «Это было странно. И поэтому мы присмотрелись к телефону получше и обнаружили там прослушку», — сообщила она.

Прослушка в телефоне главы штаба Соболь Навальный LIVE

Ольга Ключникова уточнила «МБХ медиа», что нашла «жучок» еще в спецприемнике, когда ей в очередной раз выдали телефон на 15 минут, чтобы поговорить с родными. «На нем были скручены болты (ранее телефон не вскрывался), а также устройство заметно сбоило: приложения запускались и закрывались сами по себе», — рассказала она. Ключникова допускала, что телефон неаккуратно вскрыли сотрудники ФСБ.

Технический директор «Навальный Live» Даниэль Холодный рассказал, что на телефоне видны следы вскрытия: по краям экрана остался заводской клей, а винты откручивали. На видео «Навальный Live» он показал устройство, которое «явно не от компании Apple»: в него встроена сим-карта, микрофон, GPS-трекер и микросхема для усиления радиосигнала. Холодный предположил, что с помощью устройства в том числе хотели отслеживать происходящее на экране.

При вскрытии айфона сотрудники перебили шлейф разговорного динамика и Face ID, так что не заметить такое вмешательство было невозможно. Аккумуляторы данного айфона были перепаяны максимально колхозным способом, видимо, для того, чтобы запитать сам «жучок». Если честно, я не уверен, что таким айфоном вовсе безопасно пользоваться.

Ольга Ключникова сообщила, что собирается подать в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и о нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.

В отношении Любови Соболь расследуют уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности жилища. В Следственном комитете утверждали, что Соболь ввела в заблуждение курьера, представившись ему «брошенной женой с маленьким ребенком», и незаконно проникла в квартиру «пожилой женщины». Навальный говорил, что эта женщина — теща Константина Кудрявцева Галина Субботина. Соболь утверждала, что приходила к квартире Кудрявцева, но ей не открыли дверь, после чего ей удалось зайти в соседнюю квартиру вместе с доставщиком пиццы. Алексей Навальный при этом говорил, что Субботина сама вышла к Соболь из квартиры.

Александр Бакланов