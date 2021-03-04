Мосгорсуд прекратил дело против гематолога Елены Мисюриной. Три года назад ее признали виновной в смерти пациента

Мосгорсуд отменил приговор Черемушкинского районного суда по уголовному делу в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной. Об этом «Медузе» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Уголовное дело против Мисюриной прекращено за отсутствием состава преступления.

Дело Елены Мисюриной стало одним из самых резонансных дел в отношении врачей, возбужденных в последние годы. В январе 2018 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Мисюрину к двум годам колонии. Ее признали виновной в смерти пациента, которому врач в 2013 году делала . Мисюрина не признала себя виновной.

Приговор Мисюриной вызвал широкий резонанс. В поддержку врача выступили общественная организация «Лига защиты врачей» и департамент здравоохранения Москвы. Вскоре прокуратура попросила отменить приговор Мисюриной и отправить дело на новое рассмотрение. В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор в вернул дело в прокуратуру.

В декабре 2020-го Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отменил решение Мосгорсуда в части возврата дела прокурору и направил его на новое рассмотрение.