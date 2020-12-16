Суд вернул дело врача Елены Мисюриной на новое рассмотрение. Два года назад ее осудили по обвинению в смерти пациента, но затем приговор отменили

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отменил решение Мосгорсуда, отменившего приговор, вынесенный врачу-гематологу Елене Мисюриной по делу о смерти пациента.

Дело направили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Жалобу на решение Мосгорсуда подавала защита Мисюриной.

Дело Елены Мисюриной считается одним из наиболее резонансных дел в отношении врачей, возбужденных в последние годы. В январе 2018 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Мисюрину к двум годам колонии общего режима. Ее признали виновной в смерти пациента, которому врач в 2013 году делала . Через четыре дня после процедуры пациент умер в другой больнице. Мисюрина не признала себя виновной.

Приговор Мисюриной вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку врача выступили общественная организация «Лига защиты врачей» и департамент здравоохранения Москвы. В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Елене Мисюриной и вернул дело в прокуратуру.