Суд отменил приговор Елене Мисюриной. Дело вернули в прокуратуру

Решение было принято на закрытом заседании по апелляционной жалобе адвокатов врача и представлению прокуратуры, требовавшей отправить дело на пересмотр.

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, ранее осужденной на два года колонии из-за смерти пациента. Как сообщает «Интерфакс» , дело вернули в прокуратуру.

Суд апелляционной инстанции вынес частные определения в адрес судьи, рассматривавшей дело Мисюриной, прокуратуры по Юго-Западному административному округу столицы и органов предварительного следствия за допущенные при расследовании и рассмотрении дела врача грубые нарушения.

22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы приговорил врача-гематолога Елену Мисюрину к двум годам колонии общего режима. Врач была признана виновной в смерти пациента, которому она в 2013 году делала трепанобиопсию (забор и анализ образцов костного мозга). После процедуры пациент через четыре дня умер в другой больнице. Мисюрина не признает себя виновной.

Приговор Мисюриной вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку врача выступили общественная организация «Лига защиты врачей» и Департамент здравоохранения Москвы.

Вскоре прокуратура попросила отменить приговор Мисюриной и отправить дело на новое рассмотрение. 5 февраля Мосгорсуд изменил меру пресечения Мисюриной с ареста на подписку о невыезде.