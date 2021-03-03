Навального отправили в колонию, которая поставляла трусы для нужд ФСИН

Исправительная колония № 2 во Владимирской области, куда, вероятно, отправили оппозиционера Алексея Навального, поставляла нижнее белье для нужд Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом пишет The Insider со ссылкой на сайт госзакупок.

В 2018 году ИК-2 получила контракт от управления ФСИН по Владимирской области на поставку мужских рубашек, кальсон и трусов. Сумма контракта составила 821 тысячу рублей. Колония должна была поставить почти 1600 рубашек по 311 рублей за штуку и четыре тысячи трусов и кальсон по 81 рублю за штуку.

25 февраля Навального, которого осудили на два с половиной года колонии по , этапировали из СИЗО «Матросская тишина». Несколько СМИ сообщили, что политик отправлен в ИК-2 во Владимирской области. Официально это до сих пор не подтверждено.

В декабре Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из своих предполагаемых отравителей из ФСБ Константином Кудрявцевым. Тот рассказал, что яд был нанесен на внутреннюю часть синих трусов Навального. Эта деталь стала поводом для мемов.