Путин просто искупался в проруби в синих трусах. Весь твиттер: а знаете, у кого еще были синие трусы?

Владимир Путин утром 19 января, когда отмечается Крещение, окунулся в прорубь в Подмосковье — как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, это традиция, а «традициям [президент] не изменяет».

Но кое-что новое в этом ритуале все же было: нам не просто показали, как Путин окунается в прорубь (как это было три года назад), но и какие трусы на нем были в этот момент. Все дело в том, что они синие, — совсем как те, что были на Алексее Навальном в день его отравления.

В соцсетях, разумеется, решили, что это знак — и что Путин зачем-то надел знаменитые трусы Навального, которые сотрудники ФСБ отстирывали после отравления политика.