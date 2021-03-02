Защита Навального обжаловала приговор по делу о «клевете на ветерана»

Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала вынесенный ему приговор по делу о «клевете на ветерана». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Бабушкинского районного суда.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

20 февраля Навальному назначили штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Поводом стало то, что Навальный назвал «продажными холуями» героев ролика RT о поправках к Конституции, в котором снялся в том числе Артеменко.

Через несколько дней после приговора по делу о клевете заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила о внесении в законодательство поправок, которые приравнивают клевету в отношении ветеранов Великой Отечественной войны к реабилитации нацизма и предусматривают за это до пяти лет лишения свободы.

В один день с вынесением приговора по делу о клевете Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты Навального на решение Симоновского суда Москвы заменить политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Мосгорсуд снизил срок Навальному на полтора месяца — до двух лет и шести с половиной месяцев колонии.