Ирина Яровая: за оскорбление ветеранов будет грозить до пяти лет лишения свободы

Поправки, приравнивающие клевету в отношении ветеранов Великой Отечественной войны к реабилитации нацизма, предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа до пяти миллионов рублей.

Об этом сообщила соавтор поправок, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая в эфире Первого канала.

По словам Яровой, которые приводит «Интерфакс», наказание будет предусмотрено «за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов, и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, но и оскорблять и осквернять память ушедших».

На момент написания новости документ, соавтором которого является Яровая, на рассмотрение Госдумы внесен еще не был.

Ирина Яровая объявила, что подготовила законопроект, вводящий уголовную ответственность за оскорбление ветеранов, 22 февраля. За два дня до этого политик Алексей Навальный был признан виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, суд назначил ему штраф 850 тысяч рублей. В клевете Навальный был обвинен из-за его комментариев к видеоролику в поддержку поправок в Конституцию, в котором снялся Артеменко.

Статья 354.1 («Реабилитация нацизма») появилась в Уголовном кодексе РФ в мае 2014 года. В действующей редакции наказание до пяти лет лишения свободы предусмотрено «за деяния, совершенные с использованием своего служебного положения или с использованием СМИ, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения».

Ирина Яровая — соавтор законов о «реабилитации нацизма» и об «иностранных агентах», а также пакета так называемых антитеррористических поправок, который предоставляет правоохранительным органам доступ к переписке пользователей, включая зашифрованную.