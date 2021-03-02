Лев Пономарев объявил о ликвидации организации «За права человека» из-за законов об «иноагентах»

Правозащитник принял решение ликвидировать общественную организацию «За права человека» из-за ужесточения законодательства об «иностранных агентах». Об этом Пономарев заявил в эфире «Дождя».

Он пояснил, что теперь законодательство об «иноагентах» касается в том числе незарегистрированных организаций, к которым относится и «За права человека».

В моей организации «За права человека» работают около тысячи экспертов по всей стране. Это сетевая организация, они не отчитываются передо мной. И я не думаю, что они сумеют вписаться [в новые правила]. Потому что это обычные люди, просто их будут штрафовать по всей стране. Поэтому я принял очень тяжелое решение сегодня [ликвидировать организацию].

Пономарев подчеркнул, что в России «сознательно, шаг за шагом» уничтожают правозащитное движение.

В декабре Госдума приняла закон, позволяющий признать «иноагентами» физических лиц и общественные объединения, не зарегистрированные как юрлица, если они занимаются политикой и получают поддержку из-за рубежа.

Общественная организация «За права человека», работавшая без юрлица, была создана в ноябре 2019 года — вместо одноименного движения, которое после более чем 20 лет работы ликвидировал Верховный суд России.

С 1 марта 2021 года в России вступили в силу более строгие наказания для нарушителей законов об «иноагентах».