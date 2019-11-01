Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России удовлетворил иск Минюста, требовавшего ликвидировать движение правозащитника Льва Пономарева, сообщает «МБХ медиа».

По решению суда будет ликвидировано само движение и его структурные подразделения, информация о них будет удалена из единого реестра юридических лиц, сообщает «Интерфакс».

Лев Пономарев сообщил «Интерфаксу», что организация продолжит работу, несмотря на решение суда. Движение обжалует вынесенное решение, а также обратится в Европейский суд по правам человека.

Минюст просил ликвидировать «За права человека», поскольку, по мнению ведомства, правозащитная организация нарушила Конституцию РФ и несколько российских законов. Среди прочего в иске упоминались административные протоколы, составленные на движение по закону об « ».

Министерство юстиции в феврале 2019 года признало движение «За права человека» «иностранным агентом». До этого организация входила в список «иноагентов» с декабря 2014 года по декабрь 2015-го.