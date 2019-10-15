Минюст попросил Верховный суд ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с иском, в котором потребовало ликвидировать правозащитную организацию «За права человека». Копия иска (.pdf) опубликована на сайте движения.

В документе сказано, что основанием для ликвидации движения стали нарушения Конституции РФ и ряда российских законов. Среди прочего упоминаются административные протоколы, составленные на организацию по закону об « ».

В последние месяцы главу организации «За права человека» Льва Пономарева неоднократно штрафовали за нарушение закона об «иностранных агентах».

В феврале 2019 года Минюст по итогам внеплановой проверки признал движение «За права человека» «иностранным агентом». До этого организацию вносили в список «иностранных агентов» в декабре 2014 года, но год спустя ее оттуда исключили.