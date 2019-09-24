Льва Пономарева второй раз за два месяца оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона об «иностранных агентах»

Мещанский суд Москвы оштрафовал главу движения «За права человека» Льва Пономарева на 100 тысяч рублей за нарушение закона об «иностранных агентах».

Как уточняет «МБХ медиа», протокол был составлен за «отсутствие упоминания о статусе иностранного агента на сайте организации».

При этом в самом движении «За права человека» подчеркнули, что упоминание о статусе есть в информационном разделе сайта, а также на официальной странице в фейсбуке.

В середине августа Пономарев был оштрафован на 100 тысяч рублей за то, что его статья в «Новой газете» не содержала пометки о том, что движению «За права человека» присвоен статус «иностранного агента».

Организация «За права человека» была признана «иностранным агентом» в феврале 2019 года. В апреле ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за отказ внести свои данные в соответствующий реестр.