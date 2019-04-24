Движение «За права человека» оштрафовали на 300 тысяч рублей за отказ признать себя «иностранным агентом»

Мещанский суд Москвы назначил правозащитному движению Льва Пономарева «За права человека» в 300 тысяч рублей за то, что организация не внесла свои данные в реестр «иностранных агентов». Об этом «МБХ Медиа» сообщил сам Пономарев.

Он добавил, что это решение будет обжаловано.

11 апреля за аналогичное нарушение штраф в 300 тысяч рублей получила другая организация Пономарева «Горячая линия».

В феврале по итогам внеплановой проверки Минюст признал движение «За права человека» «иностранным агентом». Такой же статус получили две другие организации, которыми руководит Пономарев — «Горячая линия» и фонд «В защиту прав заключенных».

До этого движение «За права человека» вносили в список «иностранных агентов» в декабре 2014 года. Год спустя его оттуда исключили.