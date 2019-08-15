Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за статьи в «Новой газете» без пометки про «иностранного агента»

В Москве суд оштрафовал на 100 тысяч рублей руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, статья которого в «Новой газете» была опубликована без указания о том, что движению присвоен статус «иностранного агента».

«Новая газета» предоставила суду письмо о том, что это произошло из-за технической ошибки редакции, однако суд не принял этот довод во внимание.

Речь идет о вышедшей 3 июня статье «Под колесами 37-го». На сайте газеты она вышла под названием «Россия на пути к тоталитаризму».

В движении отметили, что штраф Пономареву назначила судья Мещанского суда Юлия Данильчик, которая ранее оштрафовала «За права человека» на 300 тысяч рублей за отказ признать себя «иностранным агентом».

Движение «За права человека» во второй раз в его истории признали «иностранным агентом» в 2019 году в результате внеплановой проверки Минюста. Такой же статус получили две другие организации, которыми руководит Пономарев — «Горячая линия» и фонд «В защиту прав заключенных».

Правозащитник связывал проверку со своим арестом за пост в соцсетях о несогласованной акции, устроенной в поддержку фигурантов резонансных дел «Сети» и «Нового величия». Из-за ареста его фамилия «неоднократно произносилась» на встрече членов Совета по правам человека с президентом РФ, отмечал правозащитник.