Лев Пономарев создал новую общественную организацию на базе ликвидированного движения «За права человека»

Лев Пономарев, лидер ликвидированного движения «За права человека», объявил о создании новой одноименной организации без юрлица. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Учреждаем новую общественную национальную организацию „За права человека“. Она, скорее всего, продолжит работу движения, которое существует 22 года», — сказал Пономарев на съезде движения «За права человека».

Ранее Пономарев пояснял «Интерфаксу», что новая организация будет создана «на всякий случай, поскольку мы не очень верим, что выиграем в суде обжалование решения о ликвидации движения».

Съезд движения «За права человека» перенесли в другое место, поскольку в первоначальном помещении отказали в аренде, сославшись на перебои с электричеством. По словам Пономарева, владельцы помещения признались, что их попросили сделать так, «чтобы съезд был отменен».

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» 1 ноября. В начале года Минюст признал организацию «иностранным агентом». В последние месяцы главу движения Льва Пономарева неоднократно штрафовали за нарушение закона об «иностранных агентах».

Движение «За права человека» вносили в список «иностранных агентов» в 2014 году, через год ее оттуда исключили.