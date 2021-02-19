Принца Гарри лишат почетных воинских званий. Он и его жена Меган Маркл подтвердили, что не вернутся в британскую королевскую семью

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл подтвердили, что не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов британской королевской семьи. Об этом сообщил Букингемский дворец — официальная резиденция королевы Великобритании Елизаветы II.

Герцог и герцогиня Сассекские должны будут отказаться от патронажа благотворительных организаций, покровителями которых они стали как члены королевской семьи. Принц Гарри также лишится почетных воинских званий — в частности, звания генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании.

«Хотя все опечалены своим решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами [королевской] семьи», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

В свою очередь представитель герцога и герцогини Сассекских заявил, что супруги «остаются верными… служению Великобритании и всему миру и предлагают свою неизменную поддержку организациям, которым они покровительствовали, независимо от официальной роли», пишет The Guardian.

В январе 2020 года Меган и Гарри объявили, что отказываются от королевских полномочий. Они перестали официально представлять британскую королевскую семью и получать государственное финансирование. При этом королевская семья предусмотрела возможность изменить эти договоренности спустя год.

После отказа от королевских полномочий Меган и Гарри переехали сначала в Канаду, а затем в США. Они подписали контракты со стриминговыми сервисами Spotify и Netflix. Недавно пара объявила, что ждет второго ребенка. 7 марта телеканал CBS покажет интервью супругов телеведущей Опре Уинфри.