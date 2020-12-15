Принц Гарри и Меган Маркл заключили со Spotify контракт на выпуск подкастов

Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл, займутся выпуском подкастов на стриминговом сервисе Spotify.

Spotify подписал многолетний эксклюзивный контракт с компанией Archewell Audio, созданной принцем Гарри и Меган Маркл, на производство и размещение подкастов на платформе, сообщает CNBC.

На странице Archewell Audio в Spotify 15 декабря опубликовали трейлер подкаста, в котором герцог и герцогиня призвали подписываться на их аккаунт.

В конце декабря, как ожидается, на странице Archewell Audio выйдет праздничный специальный выпуск с Гарри и Меган, а полноценные выпуски начнут выходить в 2021 году.

В последние два года Spotify активно инвестирует в подкастинг, отмечает CNBC. В список ведущих подкастов, подписавших с сервисом эксклюзивные контракты, входят 44-й президент США Барак Обама и его жена Мишель, актриса Ким Кардашьян и автор одного из самых популярных тиктоков Аддисон Рэй.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских полномочий. Они перестали официально представлять британскую королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого супруги переехали в Канаду, а затем — в США.

В июне Гарри и Меган Маркл подписали контракт с агентством по организации лекций и публичных выступлений, с которым среди прочего сотрудничают Барак и Мишель Обама.

В сентябре Герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.