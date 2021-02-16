Телеканал CBS 7 марта покажет интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дадут Опре Уинфри.

Как говорится в анонсе интервью, сначала Опра Уинфри поговорит с супругой британского принца. Меган Маркл расскажет о замужестве и материнстве, о том, как она присоединилась к британской королевской семье и занялась благотворительностью, а также о том, как она справляется с общественным давлением. Затем к ним присоединится Гарри — и речь пойдет о решении пары переехать в США, а также об их дальнейших планах.

Опра Уинфри — подруга Меган Маркл. Телеведущая была в числе гостей на свадьбе Меган и Гарри в 2018 году.

Букингемский дворец никак не прокомментировал планы принца и его супруги дать телевизионное интервью. Предупреждали ли Меган и Гарри королевскую семью о своих планах, неизвестно.

Корреспондент «Би-би-си» Джонни Даймонд, который занимается новостями о королевской семье, заявил, что впереди «три недели безумных домыслов» о содержании интервью. «Нам не терпится узнать, как это будет и какие секреты будут раскрыты», — сказал он. В СМИ уже появились предположения, что Гарри и Меган лишатся почетных титулов, которые у них остаются.

Принц Гарри и Меган Маркл в начале 2020 года объявили об отказе от полномочий членов британской королевской семьи. С того времени они не могут официально ее представлять. Кроме того, они лишились государственного финансирования — пара решила зарабатывать самостоятельно. Гарри и Меган переехали в Канаду, а затем в США.

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