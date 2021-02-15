Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл ожидают второго ребенка.

«Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок», — цитирует «Би-би-си» заявление их представителя.

О поле будущего ребенка и примерной дате родов не сообщается.

Фотограф Мисан Харриман также опубликовал в твиттере новый снимок пары.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у пары родился сын Арчи.

В январе 2020 года Меган и Гарри объявили, что отказываются от королевских полномочий. Они перестали официально представлять британскую королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого супруги переехали в Канаду, а затем — в США.

Осенью в статье для The New York Times Меган Маркл рассказала, что в июле 2020 года потеряла недоношенного ребенка.