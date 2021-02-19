«Норникель» согласился выплатить 146 миллиардов рублей за разлив топлива на ТЭЦ. Компания сократит прибыль и снизит дивиденды

Компания «Норникель» выплатит 146,2 миллиарда рублей в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива из-за в Норильске. Об этом, сообщает ТАСС, было объявлено в ходе проведенной компанией прямой линии.

«Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет», — сказал старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров.

Финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев добавил, что выплата компенсации будет проводиться за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании. Резерв для выплаты, уточнил он, был создан еще в прошлом году.

146,2 миллиарда рублей — рекордный штраф, наложенный на российскую компанию из-за причиненного окружающей среде ущерба.

Решение о выплате компенсации принял 5 февраля Арбитражный суд Красноярского края. Предполагается, что эти деньги будут направлены на поддержку экологических проектов Красноярского края.

Росприроднадзор первоначально требовал от «Норникеля» выплатить 148 миллиардов рублей за причинный ущерб, причем сделать это добровольно. «Норникель» счел такую оценку ущерба завышенной, но решение суда о выплате компенсации компания решила не оспаривать.