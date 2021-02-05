Суд оштрафовал дочку «Норникеля» на 146 миллиардов рублей из-за разлива топлива

Суд взыскал с «Норильско-Таймырской энергетической компании», входящей в «Норникель», 146,2 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба за разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года. Как сообщает ТАСС, в доход государства пойдут 145,5 миллиарда рублей.

Суд принял такое решение, частично удовлетворив иск Росприроднадзора, который требовал взыскать с компании 147,8 миллиарда рублей.

Из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в грунт, а затем в реку Амбарная попала 21 тысяча тонн нефтепродуктов. Это крупнейшая подобная авария в России с 1994 года, когда в Коми произошел разлив 94 тысяч тонн нефти. Ранее Росприроднадзор требовал, чтобы «Норникель» добровольно возместил ущерб, причиненный окружающей среде в результате аварии.