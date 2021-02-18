Обвиняемый в призывах к экстремизму оператор ФБК Павел Зеленский признал вину и отказался от адвоката. В ФБК это связали с давлением в СИЗО

Оператор Павел Зеленский, обвиняемый в призывах к экстремизму, признал вину и отказался от адвоката. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов.

На Павла Зеленского, очевидно, оказывается какое-то давление в СИЗО. И мы действительно опасаемся за возможность его правовой защиты. Дело в том, что он <…> письменно отказался от адвоката и полностью признал свою вину.

Жданов добавил, что ФБК направил к Зеленскому нового адвоката и будет «разбираться» с ситуацией. Ранее Зеленского защищал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Мансур Гильманов.

Павел Зеленский был задержан 15 января. Его отправили под арест по обвинению в призывах к экстремизму. Поводом стали два его твита о нижегородской журналистки Ирины Славиной.

В одном из твитов Зеленский написал: «Давайте ******* [бить] эту недовласть». Во втором твите он заявил, что ненавидит в том числе президента Россиии Владимира Путина и что его слова можно «считать призывом».