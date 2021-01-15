В Москве задержали оператора ФБК Павла Зеленского

Оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский задержан в Москве — его увезли из дома в столичное управление Следственного комитета. Об этом «Медиазоне» рассказал глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Причина задержания Зеленского неизвестна. В то же время телеграм-канал «Кремлевская прачка» без указания источника информации пишет, что в отношении Зеленского возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете).

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков подтвердил, что Павла Зеленского подозревают в призывах к экстремизму. Причиной этому якобы стал твит о журналистки Ирины Славиной.

По данным Чикова, утром в квартире Зеленского прошел обыск, у него изъяли ноутбук и телефон. Задержанный пожаловался, что силовики ударили его по голове.

Медики скорой помощи осмотрели Зеленского и заявили, что его нужно госпитализировать, однако следователь СК запретил это, добавляет Чиков.