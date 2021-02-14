В СИЗО «Лефортово» обвиняемый в госизмене напал на сотрудника

Руслан Артыков, обвиняемый в сотрудничестве с украинской разведкой, напал на сотрудника в СИЗО «Лефортово». Об этом рассказала «Интерфаксу» член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

По ее словам, инциденту предшествовал нервный срыв у Артыкова. «Ранее у него наблюдались проблемы со здоровьем, его вывозили в тюремную больницу», — добавила она.

Артыков помещен в карцер. «Все видеоматериалы с инцидентом направлены в Следственный комитет», — сказала Меркачева. Пострадал ли сотрудник СИЗО, не уточняется.

Лейтенант Руслан Артыков, служивший в российских Вооруженных силах, был задержан по обвинению в сотрудничестве с украинской разведкой осенью 2019 года. По версии следствия, он занимался сбором данных о российской армии, «утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».

Источник «Интерфакса» сообщал, что Артыков проходил службу по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области.

В России за последние годы по делам о госизмене и шпионаже были осуждены десятки человек, сообщал правозащитный центр «Команда 29».

Дела о госизмене в большинстве случаев носят гриф «секретно», их детали не разглашаются, а рассмотрение в судах проходит в закрытом режиме.