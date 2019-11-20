ФСБ объявила о задержании российского военного по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины

Обновление: Как сообщают «Открытые медиа» в своем телеграм-канале, задержан 28-летний старший лейтенант Руслан Артыков, служащий в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления.

ФСБ России объявила о задержании в Ростовской области российского военнослужащего по подозрению в госизмене.

Имя задержанного не разглашается, сообщается лишь, что он служил в Южном военном округе, а задержание проходило в городе Аксай.

«По имеющимся данным, военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», цитирует «Интерфакс» заявление ЦОС ФСБ.

Другие подробности дела о госизмене пока не раскрываются.

По данным правозащитного объединения «Команда 29», в 1997-2017 годах в России по делам о госизмене и шпионаже были осуждены около 100 человек.

Дела о госизмене в большинстве случаев носят гриф «секретно», их детали не разглашаются, а рассмотрение в судах проходит в закрытом режиме.