Прокуратура начала проверку после заявления основателя Baza Никиты Могутина о том, что его собаку травмировали во время рейса «Аэрофлота»

Прокуратура начала проверку после заявления основателя издания Baza Никиты Могутина о том, что его собака пострадала во время рейса авиакомпании «Аэрофлот». Об этом 13 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Могутин написал об инциденте в своем телеграм-канале 9 февраля. По его словам, после перелета из Москвы в Стамбул у переноски, в которой в багажном отделении летела его собака, были проломаны две стенки и «с мясом вырваны несколько крепежных болтов».

Сама собака, по словам Могутина, теперь хромает на переднюю лапу, а в аэропорту после перелета она «выглядела так, словно ее очень сильно напугали». Журналист предположил, что это произошло из-за того, что переноску «просто швыряли», а сверху на нее клали чемоданы.

В июне 2020 года на рейсах «Аэрофлота» из Москвы в Симферополь и из Петропавловска-Камчатского в Москву пострадали две собаки — у одной из них была повреждена челюсть, а другая получила травму глаза. Прокуратура тогда не нашла нарушений в действиях авиаперевозчика.

22 января 2020 года при перелете рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву погибли две кошки. «Аэрофлот» возложил ответственность на грузчиков аэропорта Шереметьево и отказался платить компенсацию за гибель животных, однако пообещал пересмотреть правила их перевозки. Полиция посчитала, что кошки погибли из-за ветра, и отказалась возбуждать уголовное дело о жестоком обращении с животными.