После вступления в силу поправок против мата в соцсетях нецензурных постов стало только больше

После вступления в силу поправок, направленных против мата в соцсетях, постов с нецензурной бранью не стало меньше. Об этом свидетельствуют «Медиалогии», сделанные по просьбе РБК.

Вот сколько публикаций с нецензурной лексикой «Медиалогия» насчитала во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter и Instagram:

25–26 января 2021 года (за неделю до вступления поправок в силу) — 631,3 тысячи;

1-2 февраля 2021 года (после вступления поправок в силу) — 646,1 тысячи;

2020 года (за год до запрета мата в соцсетях) — 426,5 тысячи.

Как отмечает «Медиалогия», в этом году в конце января и начале февраля главными темами для обсуждения в соцсетях были задержание Алексея Навального и последовавшие за этим протестные акции. Год назад в соцсетях в основном обсуждали первые случаи коронавируса, обрушение спорткомплекса «Петербургский» и крымских чиновниц в шубах, вручивших ветеранам хлеб.

Сама новость о поправках спровоцировала рост использования нецензурной лексики, заявило агентство «Социальные сети». 22–23 января 2021 года — на фоне новости о скором вступлении поправок в силу — число постов с матом увеличилось на 30% к среднесуточным показателям. Схожий всплеск наблюдался и 1–2 февраля — в первые дни после того, как поправки заработали.

При этом, по прогнозу агентства «Социальные сети», в ближайшие несколько дней количество сообщений, содержащих нецензурную лексику, вновь вернется к средним значениям.

В декабре Госдума приняла закон, который в том числе обязывает соцсети «не допускать» использование мата. Поправки вступили в силу с 1 февраля.

В Роскомнадзоре РБК заявили, что на данный момент наказания за нарушение поправок не предусмотрено. Но, добавили в ведомстве, соцсети могут наказать по статье 13.41 КоАП. Она предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей за отказ от блокировки запрещенного контента.

По словам авторов поправок, они рассчитывали, что соцсети станут добровольно выявлять мат. Один из авторов закона, депутат Сергей Боярский отмечал, что инициатива не направлена на полный запрет нецензурной лексики в соцсетях.

Поправки будут применяться выборочно, поскольку не обязывают соцсети вводить автоматический мониторинг нецензурной брани, пояснил РБК советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский.