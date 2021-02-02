Ек-макарек, мы пережили день без мата! Соцсети уже очистились, россияне сдули пыль с безобидных присказок, мемы резко подобрели (нет, да, нет)

1 февраля наступила новая реальность — ВК, твиттер, телеграм и инстаграм очистились от мата! Ведь власти обязали соцсети удалять посты, содержащие нецензурную брань. Теперь в твитах нежелательно цитировать актрису Элизабет Олсен и первый раунд баттла Оксимирона против Джонибоя с «той самой цитатой». Нужно писать вот так:

Ухты-пухты, все, конечно же, тут же послушались! Хе-хе, на самом деле нет — в соцсетях в ответ на запрет запустили флешмоб #деньматов и стали показательно ругаться. Посмотрите, как прошел первый день в прекрасной России без нецензурной брани (с учетом того, что мы можем опубликовать по закону о СМИ).