В Крыму депутаты в шубах вручили блокадникам пироги с мясом. Их раскритиковали за «мятые батоны» и «хлеб в пакетах»

Депутаты в Крыму поздравили ветеранов с днем снятия блокады Ленинграда — и столкнулись с резкой критикой. 27 января глава городского совета (парламента) Керчи Мая Хужина, местные и республиканские депутаты посетили 11 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда, и вручили им медали, грамоты и цветы. На снимках, опубликованных на сайте горсовета Керчи, видно, что несколько женщин-парламентариев в шубах также подарили пожилым людям пироги, завернутые в целлофановые пакеты.

Пользователи соцсетей раскритиковали Маю Хужину, опубликовавшую фотографии со встречи с пенсионерами в своем фейсбуке (сейчас пост недоступен). «Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом», — написала она. В комментариях один из пользователей спросил, можно ли было подарить пенсионерам что-то кроме хлеба и медалей. В ответ Хужина заявила: «Эти люди не нуждаются в подарках. Им нужно человеческое общение, доброта и уважение».

Некоторых пользователей соцсетей возмутило, что «блокадникам подарили мятые батоны и медали». К ним присоединился глава комитета по соцполитике и делам ветеранов парламента Крыма Сергей Богатыренко: «Элемент кощунства — это хлеб в целлофановом пакете». Замглавы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал произошедшее «унижением тех, для кого память о войне и блокаде является священной».

Глава комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов осудил депутатов за «формальный, бездушный подход ради галочки». В свою очередь, депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что парламентариям нужно «хоть иногда голову включать». «Нормального человека злость берет, когда он видит эти снимки. Стоят тети в шубах — видно, жизнь у них, мягко говоря, далеко не бедная. А рядом — бабулька в халате, которая держит в руках этот батон», — сказала Поклонская.

Пресс-секретарь горсовета Керчи и участница встречи с ветеранами Диана Ушакова пояснила радиостанции «Говорит Москва», что пенсионерам дарили не хлеб, а пироги. «Все это раскрутили как будто это какие-то подачки нищенские. Это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем», — рассказала она. Представитель горсовета отметила, что с каждым ветераном депутаты встречались не больше пяти минут, они спешили и им некогда было снять шубы. Ушакова добавила, что парламентарии выслушали просьбы пенсионеров и 31 января передадут одному из них лекарства, другому — инвалидное кресло.

В «Единой России» пообещали разобраться со случившимся. Замсекретаря генерального совета партии Евгений Ревенко уточнил, что представители горсовета вручили пенсионерам «не только упомянутый хлеб, но и другие подарки, лекарства, в которых нуждались ветераны». В то же время он согласился, что представителям власти нужно взвешивать, как они выглядят в разных ситуациях: «Я имею в виду то обстоятельство, что представители администрации пришли в шубах к ветеранам».

Александр Бакланов