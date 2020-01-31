Глава горсовета Керчи подала заявление об отставке из-за подаренных блокадникам пирогов с мясом. А потом передумала
Обновление: «Я отзываю свое заявление [об отставке], это была сиюминутная слабость», — сказала Хужина ТАСС.
Глава городского совета Керчи Мая Хужина подала в отставку из-за негативной общественной реакции на проведенную в городе акцию с вручением ветеранам пирогов. Как сообщила Хужина ТАСС, она «уже написала» заявление об отставке.
Также в отставку подала заместитель главы горсовета Керчи Лариса Щербула, сообщается в телеграм-канале «Единая Россия. Официально».
В Керчи депутаты городского совета и республиканского парламента 27 января посетили 11 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда, и вручили им медали, грамоты и цветы, а также пироги, завернутые в пакеты.
Хужина опубликовала в своем фейсбуке фотографии с акции (позже пост был удален), на которых депутаты в шубах вручают блокадникам пироги, похожие на завернутый в пластик хлеб. Пользователи соцсетей сочли подарки ветеранам слишком скромными, схожие претензии высказали и некоторые политики и общественные деятели.
Представители горсовета попытались объяснить, что «это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем», которые специально для ветеранов изготовила татарская община города.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обстоятельства произошедшего выясняются, но сам он считает, что участвовавшие в акции депутаты, включая главу горсовета Керчи, должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены мандатов и исключены из «Единой России».