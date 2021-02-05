К родителям Леонида Волкова пришли с обыском в Екатеринбурге

Правоохранительные органы провели утром 5 февраля обыск в квартире родителей Леонида Волкова в Екатеринбурге, который возглавляет сеть региональных штабов Алексея Навального, пишет E1.ru.

Обыск касался уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, заведенного после протестной акции 23 января в Москве.

Мать политика Сусанна Волкова рассказала изданию, что обыск был формальным и претензий к силовикам у нее нет.

Пришли они в 6:32. Честно говоря, обыск был формальный. Все понимают, что тот, кто им интересен, здесь не проживает. Были представители следственного управления, двое молодых людей из центра «Э», понятыми они пригласили соседей. Все это было исключительно вежливо и культурно по отношению к нам. У нас ничего абсолютно не изымали и не пытались. Они заполнили бумаги необходимые, мы все поулыбались.

Мы сказали, что он не живет в этой квартире уже 21 год, не прописан около десяти лет и в городе-то не был около трех лет. Никаких претензий к сотрудникам у нас нет, они выполнили свою работу.

После митингов 23 января Следственный комитет объявил Леонида Волкова, находящегося за границей, в розыск по обвинению в вовлечении подростков в участие в несанкционированной акции.

По делу о нарушении санитарных правил подозреваемыми проходят несколько активистов и сотрудников , в том числе Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Олег Навальный, Олег Степанов, Мария Алехина, Люся Штейн. Все они находятся под домашним арестом.