«Это только разминка». Кремль готов применить больше силы к протестующим, утверждают источники Reuters

Российские власти считают, что способны справиться с волной протестов, возникших после ареста и суда над оппозиционером Алексеем Навальным, и при необходимости готовы применить еще большую силу против демонстрантов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, близких к Кремлю.

Говоря о жестких действиях полиции при разгоне акций протеста, один из источников агентства заявил, что «это только разминка». «Настоящие приключения несомненно начнутся позже. Сценарий, при котором мы увидим более решительную реакцию по всей стране, вполне реалистичен», — сказал он.

Оба собеседника Reuters, сравнивая ситуацию в России с протестами в Беларуси и Венесуэле, говорят, что Кремлю нечего бояться.

«Сценарий, опробованный в Беларуси, оказался эффективным. Кремль точно не встанет на колени. Лукашенко устоял. Мадуро тоже в порядке. А то, что сейчас происходит на наших улицах, очень далеко от того, что было у них», — сказал один источник. У Кремля огромные ресурсы, чтобы управлять ситуацией, соглашается другой.

23 и 31 января и 2 февраля по всей России прошли акции протеста в связи с задержанием и судом над Алексеем Навальным, которому заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный — он проведет в колонии два года и восемь месяцев.

По итогам митингов задержаны свыше 10 тысяч человек и возбуждены 50 уголовных дел. Команда Навального объявила, что следующие протестные акции пройдут весной и летом 2021 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя акции, всегда называет их незаконными и несанкционированными, а действия полицейских характеризует как «жесткие, но находящиеся в русле закона контрмеры».