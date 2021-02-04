Леонид Волков: следующие митинги в поддержку Навального будут проходить весной и летом

Соратники Алексея Навального не будут проводить митингов в его поддержку в ближайшие выходные, заявил глава сети штабов политика Леонид Волков в эфире «Дождя».

По словам Волкова, следующие митинги будут проводиться весной и летом.

Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени [и выборах в Госдуму]. Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами.

Суд в Москве 2 февраля заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. В соответствии с решением суда, политик должен будет провести в колонии два года и восемь месяцев.

23 и 31 января в поддержку Навального прошли массовые акции в десятках городов России, 2 февраля, сразу после приговора, его сторонники вышли на улицы Москвы и Санкт-Петербурга. В общей сложности на этих акциях были задержаны более 10 тысяч человек, после них возбуждено 50 уголовных дел.