Канада признала Русское имперское движение террористической организацией

Правительство Канады расширило список запрещенных в стране террористических организаций, включив в него 13 новых участников, в том числе националистическое , зарегистрированное в Петербурге. Об этом в твиттере сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр.

Русское имперское движение, а также ультраправые группы , The Base и Atomwaffen Division, активные в США, попали в раздел идеологически мотивированных экстремистских организаций.

Канада также включила в список восемь организаций, связанных с террористическими группировками «Исламское государство» и «Аль-Каеда», и антииндийскую группировку «Хизбул муджахедин».

В апреле 2020 года Госдепартамент США внес Русское имперское движение в список террористических организаций. Это стало первым случаем, когда США признали террористами «сторонников превосходства белой расы». Один из лидеров движения Станислав Воробьев называл решение США «политическим».

Канада включила в список террористических организаций ультраправые организации, которые косвенно связаны с Россией. Так, неонацистской группировкой The Base руководит Ринальдо Назарро, живущий в Петербурге. А участники группировки Atomwaffen Division познакомились на форуме Iron March, созданном москвичом Алишером Мухитдиновым.

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