США признали Русское имперское движение террористической организацией

Госдепартамент США внес в список террористических организаций созданное в России националистическое . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ведомства.

После внесения в список террористов Минфин США должен будет заблокировать все активы организации на территории этой страны, а американцам будет запрещено вести с ней финансовые дела. Ее членам также могут запретить въезд в США.

The New York Times отмечает, что это первый случай в истории, когда в список террористических группировок внесено движение, проповедующее идеи превосходства белой расы. Чаще всего в список попадают радикальные исламские организации.

В РФ само Русское имперское движение не считается террористической или экстремистской организацией. При этом несколько номеров периодического издания группировки, а также ее сайт внесены в список экстремистских материалов.