Организаторы взрыва около лагеря беженцев в Швеции проходили подготовку у националистов из Петербурга

Прокуратура Швеции установила, что подозреваемые в организации взрыва у лагеря для беженцев в Гетеборге проходили подготовку в лагере националистической организации «Русское имперское движение» (РИД) в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Открытая Россия» со ссылкой на шведские СМИ.

Речь идет о 23-летнем Викторе Мелине, 20-летнем Антоне Тулине и 51-летнем Йимми Юнассоне. «Открытая Россия» отмечает, что ударение в фамилиях Мелин и Тулин падает на второй слог. Лидером преступной группы считается Мелин, он свою вину отрицает.

По версии следствия, мужчины организовали взрыв в ноябре 2016 года рядом с помещением левых активистов в Гетеборге, а также заложили бомбу в лагере для беженцев в этом городе. В результате первого взрыва никто не пострадал, вторая бомба, заложенная у мусорного контейнера, взорвалась, когда там работал уборщик; мужчина получил травмы ног. Также преступники заложили бомбу у помещения, где жили беженцы, но она не взорвалась.

Шведские правоохранительные органы считают, что все трое подозреваемых состояли в шведской ультраправой организации «Северное движение сопротивления». По версии следствия, летом 2016 года они прошли боевую подготовку в лагере российских националистов из организации «Русское имперское движение».

Член движения Павел Шульженок написал «Вконтакте», что эта организация никогда не тренировала Тулина, Мелина и Юнассона.