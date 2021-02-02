В российских школах появятся советники по воспитанию, которые будут говорить с детьми о митингах. Проект курируют в Кремле

В 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В 2021 году конкурс проведут в . Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.

Для советников-воспитателей предусмотрена ежемесячная надбавка в 15 тысяч рублей. Люди на этой должности должны будут общаться со школьниками, в том числе о митингах и других политических вопросах, заявил собеседник «Коммерсанта», близкий к администрации президента. По его словам, тема протестов и участия в них молодежи сейчас обсуждается «на самых верхах».

Соорганизатором конкурса советников-воспитателей вместе с Минпросвещения является Российское движение школьников (РДШ), созданное в 2015 году указом президента Владимира Путина. По словам источника «Коммерсанта», его курирует внутриполитический блок Кремля. Возглавляет РДШ Ирина Плещева, в прошлом работавшая в правительстве Подмосковья и движении «Наши».

Плещева заявила «Коммерсанту», что советники-воспитатели должны будут знать, чем живут современные школьники, и интегрировать детей «в общественно значимые мероприятия». Плещева подчеркнула, что особенное внимание надо уделять подросткам, которых задерживали на несанкционированных акциях: «Нужно, чтобы они не чувствовали злобу или что они покинуты».

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что приход в школу новых людей «ничего, кроме смеха, не вызовет», поскольку «ни один нормальный ребенок не будет искренне разговаривать с посторонней тетей». Психолог Людмила Петрановская также назвала инициативу смешной, выразив уверенность, что дети придумают, как ее «обстебать».

Участие школьников и студентов в протестах в России стало заметным в 2017 году после выхода фильма Алексея Навального «Он вам не Димон» о тогдашнем премьер-министре Дмитрии Медведеве.

В акциях за освобождение Навального, прошедших 23 и 31 января 2021 года, также участвовали школьники. 23 января, по данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, задержали около 300 несовершеннолетних. 31 января, по информации «ОВД-Инфо», были задержаны более 200 человек младше 18 лет.

Путин заявил, что «нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних, ведь так террористы поступают». Против одного из самых близких соратников Навального Леонида Волкова возбудили уголовное дело о вовлечении детей в политику — хотя Волков советовал родителям не отпускать детей на акции.