В Псковской области задержали чеченца за драку с росгвардейцами на митинге в Москве

Сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева, подозреваемого в участии в драке с сотрудниками Росгвардии на акции протеста в Москве 23 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По сведениям ТАСС и Mash, молодого человека задержали в Псковской области, сейчас его доставляют в управление Следственного комитета по Москве.

Ранее в сети распространилось видео, снятое на Пушкинской площади 23 января. На записи видно, как молодой мужчина, брюнет с короткой бородой, вступает в рукопашный бой примерно с пятью-шестью омоновцами, которые в ответ бьют его дубинками.

Позже советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов опубликовал в инстаграме обращение к Джумаеву, в котором призвал его выйти на связь и предложил свою помощь.

23 января почти в 200 городах России прошли митинги под лозунгом «Свободу Навальному» — оппозиционера, лечившегося в Берлине от отравления, после возвращения в Москву поместили в СИЗО «Матросская тишина». Митинги завершились рекордными и часто очень жесткими задержаниями — по данным «ОВД-Инфо», по всей России задержали 3980 человек.

По итогам акций протеста возбуждены два десятка уголовных дел, в том числе в Москве — за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (по этому делу задерживают сотрудников ) и применении насилия в отношении представителя власти. Как отмечает ТАСС, Джумаев стал пятым задержанным в рамках уголовных дел, возбужденным СК по факту противоправных действий на митинге в Москве.