Олега Навального после обыска забрали полицейские

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск в квартире политика Алексея Навального в Москве. Об этом сообщают «МБХ медиа» и RTVI.

После окончания обыска брата политика Олега Навального, который находился в квартире, увезли полицейские. Куда именно, неизвестно.

Когда Навального выводили, журналистов, собравшихся у квартиры, оттеснили от двери, пишут «МБХ медиа» и RTVI.

27 января силовики устроили обыск в квартирах Алексея Навального, его жены Юлии и его соратников, а также в офисе и студии «Навальный Live». Обыски связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве. Также следственные действия прошли у ряда активистов в главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.

Алексей Навальный с 18 января находится под стражей в СИЗО «Матросская тишина». ФСИН обвиняет его в нарушении обязательств условно осужденного по .

23 января соратники Навального организовали в Москве и десятках других городов России акцию в поддержку политика. На ней задержали более 3700 человек. После акции было возбуждено более 20 уголовных дел.