Любовь Соболь и Олега Навального задержали после обысков

Олега Навального — брата политика Алексея Навального — задержали на 48 часов после обыска. Его отвезли в ИВС на Петровке, 38. Об этом сообщил директор Иван Жданов.

Олег находится в статусе подозреваемого, заявил Жданов. Судя по документам, которые он опубликовал, Олегу вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК).

Продюсера ютьюб-канала «Навальный Live» Любовь Соболь также задержали на 48 часов как подозреваемую в нарушении санитарно-эпидемического режима, сообщил «Дождю» ее адвокат Владимир Воронин.

27 января силовики устроили обыск в квартирах Алексея Навального, его жены Юлии и его соратников, а также в офисе ФБК и студии «Навальный Live». Кроме того, следственные действия прошли у ряда активистов и главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Обыски были связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических мер на акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в Москве 23 января.

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