МИД России вручил дипломату США ноту протеста из-за «распространения недостоверных „фейков“ о России»

Представителю посольства США в Москве вручили ноту протеста в связи с распространением недостоверной информации о России в американских соцсетях. Об этом сообщил российский МИД.

Отмечаем масштабное распространение недостоверных «фейков» о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве.

МИД добавил, что поддерживает заявление, принятое 27 января Советом Федерации. В нем Совфед обвинил американские интернет-компании в ограничении свободы слова и призвал страны мира разрабатывать национальное законодательство «для ограничения всесилия и произвола» крупнейших соцсетей.

«Развитие событий после президентских выборов в Соединенных Штатах Америки показало, что американские интернет-гиганты встали на путь широкого использования цензуры… а также незаконной блокировки альтернативных платформ», — говорится в заявлении Совфеда.

Российские власти неоднократно жаловались на цензуру со стороны крупнейших соцсетей из-за блокировки прокремлевских СМИ. В конце 2020 года в России приняли закон, позволяющий Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы за дискриминацию по отношению к российским СМИ.

В начале января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа, который на тот момент был президентом США. Это произошло после того, как Трамп во время митинга призвал своих сторонников идти к Капитолию; шествие закончилось штурмом Капитолия. Глава Twitter Джек Дорси подвергся обвинениям в цензуре из-за блокировки аккаунта Трампа. Дорси заявил, что это было правильное решение — хоть оно и создало опасный прецедент.

Несколько дней назад российский МИД выразил протест послу США из-за сообщений в соцсетях дипмиссии об акциях 23 января в поддержку Алексея Навального. Посольство США ответило, что обязано информировать американских граждан о потенциальных рисках их безопасности.